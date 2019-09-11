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Основные предвестники рака, о которых нужно знать

13:54
  • среда
  • 11 сентября 2019

При выявлении симптомов следует немедленно обратиться к врачу

Специалисты назвали основные признаки онкологического заболевания, при выявлении которых следует обратиться к врачу.

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Так, наличие крови в моче и кале может свидетельствовать о раке мочевыделительной системы или толстой кишки. Пятна во рту и на губах говорят о раке полости рта или ротоглотки.

Стоит обратить внимание на резкую потерю или набор веса без изменения привычного рациона питания и образа жизни. Беспричинное похудение может говорить о раке поджелудочной железы, легких или желудка.

Внезапное и длительное повышение температуры, волны усталости и сонливости, резкая боль в органах и кашель также могут свидетельствовать о возникновении рака, пишет сетевое издание Deita.ru.

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