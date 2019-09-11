Основные предвестники рака, о которых нужно знать

При выявлении симптомов следует немедленно обратиться к врачу

Специалисты назвали основные признаки онкологического заболевания, при выявлении которых следует обратиться к врачу.

Так, наличие крови в моче и кале может свидетельствовать о раке мочевыделительной системы или толстой кишки. Пятна во рту и на губах говорят о раке полости рта или ротоглотки.

Стоит обратить внимание на резкую потерю или набор веса без изменения привычного рациона питания и образа жизни. Беспричинное похудение может говорить о раке поджелудочной железы, легких или желудка.

Внезапное и длительное повышение температуры, волны усталости и сонливости, резкая боль в органах и кашель также могут свидетельствовать о возникновении рака, пишет сетевое издание Deita.ru.