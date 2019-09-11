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Бородина скрыла от дочери страшное известие

14:09
  • среда
  • 11 сентября 2019

Смерть постучалась в дверь к телеведущей

Телеведущая Ксения Бородина, которая воспитывает двух девочек и мальчика, призвала разговаривать с детьми о смерти. 
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10 сентября у мамы Бородиной умерла собака, с которой любили играть ее дочки - 10-летняя Мару и 3-летняя Теона. Сначала телеведущая хотела скрыть от дочек печальное известие, но затем все-таки поделилась со старшей девочкой. Младшая пока не знает о случившемся.

"А надо на эти темы говорить с детками, надо уметь принимать горе, уметь сопереживать, уметь плакать. Мы постоянно прячем эту боль, закрываемся, стираем, зажимаем себя. <…> Меня так в детстве с животными и обманывали, а я ждала, когда же он вернется из больницы, а врать нельзя", - написала артистка в Instagram. 

Ксения Бородина сообщила, что больше года назад умер ее отец. Она ни с кем не хотела об этом говорить, но ее боль искала выхода наружу. "Тема смерти - это опорные точки, которые создают ребенку определенную устойчивость, тренируют его эмоциональную силу и готовят его к настоящему миру", - считает телеведущая "Дома-2". 

Пост Бородиной собрал свыше 100 тысяч отметок "Нравится". Подписчики поддержали тему и вспомнили о том, как они рассказывали своим детям о потере родных или животных. 

- Мне детский психолог говорил, что ребенок обязательно должен понимать, что такое жизнь.

- Говорить точно нужно. Просто аккуратно и соответственно возрасту. Нет ничего хуже, чем ждать встречи, которой уже никогда не будет...

- Наверное, это зависит от родителей, не каждая мама захочет травмировать своего ребенка до определенного возраста.

- У нас в семье никогда не скрывали, меня всегда брали на похороны. Дети должны понимать и уметь принимать боль утраты, хранить память.

- Когда сыну рассказала, что все люди когда-то умирают, он долго плакал, мол, "мама, я не хочу, чтобы ты умирала", но суть понял...

Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров поженились в 2015 году. От первого брака у телеведущей осталась дочь Мару. Первая жена предпринимателя подарила ему сына. Их общая дочка родилась в 2015 год. 

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