На складах Минобороны Украины прогремела серия взрывов

Похожее ЧП уже происходило два года назад

На складах министерства обороны Украины в Винницкой области произошли шесть взрывов.

ЧП случилось в поселке Калиновка. По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия выехала оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Из-за взрывов загорелся близлежащий лес. Угрозы населенным пунктам нет, пишет РИА Новости.

Склады в Винницкой области уже взрывались в 2017 году. Тогда возникший в результате детонации пожар тушили два дня. Генпрокуратура Украины заявила, что взрывы могли стать результатом российской диверсии. Украина потеряла 32 тысяч тонн боеприпасов, а ущерб составил 800 миллионов долларов.

Видео: пожар на складе в Виннице сочли попыткой скрыть хищения оружия