Boeing 737 совершил экстренную посадку после столкновения с дикими гусями

Птицы вызвали вспышки огня

Стая диких гусей попала в двигатель самолета Boeing 737 авиакомпании Swoop, выполняющего рейс из Эбботсфорда в Эдмонтон (Канада).

Инцидент произошел сразу после взлета, пишет газета "Известия". Птицы попали в правый двигатель самолета, вызвав несколько огненных вспышек. После этого в салоне лайнера запахло горелым, а экипаж объявил о возврате в аэропорт вылета.

На борту находились 176 человек, никто из них не пострадал, некоторые даже успели снять видео и выложить его в интернет. На данный момент они благополучно покинули самолет и ожидают резервный борт.