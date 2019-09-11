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Boeing 737 совершил экстренную посадку после столкновения с дикими гусями

14:39
  • среда
  • 11 сентября 2019

Птицы вызвали вспышки огня

Стая диких гусей попала в двигатель самолета Boeing 737 авиакомпании Swoop, выполняющего рейс из Эбботсфорда в Эдмонтон (Канада).

Инцидент произошел сразу после взлета, пишет газета "Известия". Птицы попали в правый двигатель самолета, вызвав несколько огненных вспышек. После этого в салоне лайнера запахло горелым, а экипаж объявил о возврате в аэропорт вылета.

На борту находились 176 человек, никто из них не пострадал, некоторые даже успели снять видео и выложить его в интернет. На данный момент они благополучно покинули самолет и ожидают резервный борт.

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