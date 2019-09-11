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"Столько боли в глазах": измученный вид Корчевникова обеспокоил народ

14:58
  • среда
  • 11 сентября 2019

Актер искупался в солнечных лучах

37-летний телеведущий Борис Корчевников, которому четыре года назад удалили доброкачественную опухоль, опубликовал в Instagram свежее фото. Его изможденный вид и грустные глаза взволновали интернет-пользователей. 
Корчевникову предсказали печальный конец по фото

11 сентября Корчевников показал селфи, сделанное на заднем сиденье автомобиля. Окно машины приоткрыто, и солнечные лучи падают на лицо телеведущего. Мешки под глазами и двухдневная щетина придают телезвезде утомленный вид, словно он работал несколько суток подряд. 

Борис Корчевников, как за ним водится, не подписал снимок, предоставив интернет-пользователям возможность на свой лад трактовать фотографию. 

- Столько боли в глазах…

- Сначала не узнала даже. 

- Солнечный человек, но мне кажется, немного грустный. 

- Господи, помилуй этого замечательного человека. Дай Бог Вам здоровья. 

- Боренька, Вы как ангелочек. 

- От Вас исходит такая теплота и доброта. 

Поклонников не перестает беспокоить состояние здоровья Корчевникова. В последнее время он то набирает вес, то худеет. С его лица не спадает отечность. Возникли предположения, что давняя болезнь снова дала о себе знать. Телеведущий признает, что у него были проблемы со здоровьем, но о текущем своем состоянии предпочитает не распространяться. 

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