"Столько боли в глазах": измученный вид Корчевникова обеспокоил народ

Актер искупался в солнечных лучах

37-летний телеведущий Борис Корчевников, которому четыре года назад удалили доброкачественную опухоль, опубликовал в Instagram свежее фото. Его изможденный вид и грустные глаза взволновали интернет-пользователей.

11 сентября Корчевников показал селфи, сделанное на заднем сиденье автомобиля. Окно машины приоткрыто, и солнечные лучи падают на лицо телеведущего. Мешки под глазами и двухдневная щетина придают телезвезде утомленный вид, словно он работал несколько суток подряд.

Борис Корчевников, как за ним водится, не подписал снимок, предоставив интернет-пользователям возможность на свой лад трактовать фотографию.

- Столько боли в глазах…

- Сначала не узнала даже.

- Солнечный человек, но мне кажется, немного грустный.

- Господи, помилуй этого замечательного человека. Дай Бог Вам здоровья.

- Боренька, Вы как ангелочек.

- От Вас исходит такая теплота и доброта.

Поклонников не перестает беспокоить состояние здоровья Корчевникова. В последнее время он то набирает вес, то худеет. С его лица не спадает отечность. Возникли предположения, что давняя болезнь снова дала о себе знать. Телеведущий признает, что у него были проблемы со здоровьем, но о текущем своем состоянии предпочитает не распространяться.