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"Звучит жутко": стало известно о поступке Кобзона перед смертью

15:24
  • среда
  • 11 сентября 2019

Это облегчило жизнь его жене

11 сентября певцу и политику Иосифу Кобзону могло бы исполниться 82 года. Он умер от раковой опухоли в 2018 году, а незадолго до того народный артист СССР позаботился о том, чтобы его родственники не переругались из-за солидного наследства. 
В Москве появился памятник Кобзону

Иосиф Кобзон был обеспеченным человеком. Перед смертью он составил завещание, распределив между родными свои активы. Кроме того, музыкант подготовил все необходимое для собственных похорон. "Звучит жутко, но тем самым Кобзон избавил свою семью от огромного количества хлопот и космических трат на похороны, заранее организовав и оплатив процесс и даже место на кладбище", - пишет Teleprogramma.pro.

Недавно 68-летняя вдова Кобзона, которая стала распоряжаться его благотворительным фондом, сделала сенсационное заявление. Оказывается, Нелли не сразу полюбила знаменитого музыканта, который к моменту их знакомства уже дважды был разведен. Красавица долго не подпускала к себе звезду, а сильные чувства к нему стала испытывать только после заключения брака. "И с каждым годом все больше и больше ценила его и уважала, хотя был период притирки. Мы выросли в разных семьях, с разной культурой, в том числе бытовой", - призналась Нелли Кобзон. 

Сейчас вдова Кобзона не сидит без дела. Она занимается не только благотворительностью, но и участвует в светской жизни, а также устраивает разные выставки. 

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