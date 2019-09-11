Прилюдно оголившийся Галкин призвал сдерживаться

И вдобавок ко всему завладел чужим авто

43-летний Максим Галкин продолжает подогревать публику своим спортивным телом. На этот раз телеведущий выложил фотографию с обнаженным торсом на фоне машины брата.

"Взял у брата тачку покататься. Брат 64-го года выпуска, тачка — 68-го, я — 76-го, прикид — 85-го, лексикон мой — 90-го. И куда ехать с таким набором?", - поинтересовался Галкин в подписчиков в Instagram.

"К жене, Максим, к жене! А то так и до греха недалеко", - ответила восхищенная поклонница.

Менее чем через час фотография набрала более 120 тысяч лайков. Торс шоумена оценили не только поклонницы, но коллеги Галкина по цеху: Александр Ревва, Яна Рудковская, Алика Смехова, Денис Клявер.

Старшего брата Максима зовут Дмитрий, ему 55 лет. Занимается бизнесом и продюсированием.