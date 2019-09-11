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Лавров гадать не будет: глава МИД прокомментировал отставку Болтона

15:24
  • среда
  • 11 сентября 2019

Министр подчеркнул, что политику США определяет Трамп

Сергей Лавров не намерен гадать, как повлияет отставка Джона Болтона на отношения Москвы и Вашингтона. Глава МИД России предложил подождать конкретных шагов администрации Дональда Трампа, чтобы на фактах понять, какой курс избрал Белый дом.
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Лавров напомнил, что внешнюю политику США определяет президент. А Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости наладить нормальные отношения с Россией. В Москве подобные высказывания американского лидера приветствуют. В то же время, важны не слова, а дела.

"Они были подтверждены на встрече президентов России и США в июне этого года в Осаке на полях саммита Группы двадцати. Важно, чтобы те, кто обязан исполнять волю президента США, переводили заявленные политические принципы на язык практических действий. Пока это не очень получается, хотя кое-где есть движение", - отметил глава российского МИДа.

Лавров напомнил, что госсекретарь США Майкл Помпео днем ранее заявил, комментируя отставку Болтона, что внешняя политика его страны не изменится.  Так что российский министр намерен руководствоваться тем, что будет реально происходить, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп 10 сентября отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. В Белом доме отметили, что причина, скорее всего, в том, что советник зачастую не соглашался с главой государства.

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