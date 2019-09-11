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"Хоть завтра!" Медведев назвал сроки перехода на четырехдневку

15:53
  • среда
  • 11 сентября 2019

Премьер-министр призвал обновить трудовое законодательство

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал изменить Трудовой кодекс и внести в него поправки, касающиеся гибкого графика. В некоторых случаях они могут предусматривать сокращение рабочей недели до четырех дней.

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Премьер-министр пообещал провести отдельное совещание на эту тему с работодателями и профсоюзами. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после программы "Диалог".

Медведев при этом подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю не должен означать сокращение зарплат. "Это вопрос будущего. Для ряда профессий, на самом деле, она может быть хоть завтра, а для некоторых видов деятельности это далекая перспектива", - сказал он (цитата по ТАСС).

Глава кабмина отметил, что дискуссия о сокращении рабочей недели в первую очередь подразумевает введение гибкого регулирования, чтобы люди с учетом развития технологий и экономики могли сами планировать свое рабочее время.

В августе Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, дискуссия о пересмотре устоявшегося порядка в трудовой сфере назрела с развитием общества и технологий.

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