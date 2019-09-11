"Он знал обо всем": Собчак нелепо оправдалась за измену Виторгану

Она не совладала с чувствами

Телеведущая Ксения Собчак, которая 13 сентября готовится стать женой режиссера Константина Богомолова, рассказала об уходе от своего бывшего мужа - Максима Виторгана.

Собчак и Виторган прожили вместе шесть лет и произвели на свет сына Платона. По словам телеведущей, ее отношения с известным режиссером не стали для мужа громом среди ясного неба. "Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно, задолго до телеграм-каналов", - призналась она в интервью Tatler.

Бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Их сын живет то у отца, то у матери. Платон знаком как с новым возлюбленным Собчак, так и с избранницей Виторгана - актрисой Нино Нинидзе. "Это и есть здоровая ситуация. Как только начинаешь ревновать и свои амбиции ставить выше интересов ребенка, это плохо кончается", - объяснила телезвезда, добавив, что ей удалось установить доверительные отношения с дочерью Богомолова от его брака с актрисой Дарьей Мороз.

Собчак и Богомолов познакомились пять лет назад, когда журналистка брала у театрального деятеля интервью. Тогда он показался ей умным, но скучным человеком. В прошлом году они снова пересеклись по работе и лучше узнали друг друга. Неожиданно для себя телеведущая влюбилась.

"Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь - единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом максимально. Как о розовом слоне. Это был сложный период, который мы по-разному переживали", - рассказала Ксения Собчак.

Ранее стало известно, что Собчак и Богомолов собираются обвенчаться. Свадьба состоится 13 сентября. Место ее проведения держат в строжайшем секрете. На торжество пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста и многих других известных персон.

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Видео: драка Виторгана и Богомолова