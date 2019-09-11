Россиянам посоветовали лениться на работе

Умеренная прокрастинация оказалась полезна для здоровья

Лень может носить не только деструктивный характер, но и быть полезной для здоровья.

В качестве положительного примера можно привести сиесту, которую соблюдают в южно-европейских странах. В такие моменты мозг расслабляется, а смена деятельности хорошо влияет на эффективность работы. Психолог Юлия Куликова-Цай советует работодателям давать россиянам полениться 15 минут каждый два часа.

"Тогда человек будет более осознанно воспринимать задачи, которые перед ним стоят", - рассказала она в интервью радио Sputnik.

При этом нужно различать полезную лень от вредной. Нельзя допустить, чтобы она перешла в тотальную прокрастинацию. В нее могут впасть люди, у которых нет хобби, целей в жизни и мотивации двигаться вперед.

"Если человек увольняется и говорит, что отдохнет месяц, а в итоге тупо лежит на диване. Или когда человек приходит с работы домой и ничего не делает, когда его ничего не интересует – это сигнал, что надо поменять что-то в жизни", - привела в пример Куликова-Цай.