Зеленский создает полицейское государство

Президент подчиняет себе правоохранительные органы

Владимир Зеленский создает личную полицию. Президент Украины представил Верховной раде законопроект, расширяющий полномочия директора Государственного бюро расследований. При этом главу ведомства будет назначать сам глава государства.

"Директор организует работу государственного бюро расследований, назначает и увольняет первого заместителя и заместителей директора государственного бюро расследований, а также определяет их обязанности", - говорится в тексте документа. Также директору разрешат изменять численность сотрудников. Сейчас закон ограничивает их предельную численность – 1,5 тысячи человек. По новым правилам глава ведомства может попросить кабмин расширить штат – и пределы такого расширения не указываются.

Кроме того, если ранее директора ГБР представлял президенту премьер-министр, а глава государства кандидата утверждал, то теперь процедура стала гораздо проще. Главу ГБР назначает сам украинский лидер, сообщает РИА Новости. Вдобавок Зеленский предлагает придать ГБР статус правоохранительного органа.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, выводящий Национальную гвардию из структуры МВД и переподчиняющий ее непосредственно президенту. А накануне на сайте парламента появился еще документ за авторством действующего президента – о досрочном роспуске ЦИК.