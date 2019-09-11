ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский создает полицейское государство

16:08
  • среда
  • 11 сентября 2019

Президент подчиняет себе правоохранительные органы

Владимир Зеленский создает личную полицию. Президент Украины представил Верховной раде законопроект, расширяющий полномочия директора Государственного бюро расследований. При этом главу ведомства будет назначать сам глава государства.
Зеленский разогнал украинский Центризбирком

"Директор организует работу государственного бюро расследований, назначает и увольняет первого заместителя и заместителей директора государственного бюро расследований, а также определяет их обязанности", - говорится в тексте документа. Также директору разрешат изменять численность сотрудников. Сейчас закон ограничивает их предельную численность – 1,5 тысячи человек. По новым правилам глава ведомства может попросить кабмин расширить штат – и пределы такого расширения не указываются.

Кроме того, если ранее директора ГБР представлял президенту премьер-министр, а глава государства кандидата утверждал, то теперь процедура стала гораздо проще. Главу ГБР назначает сам украинский лидер, сообщает РИА Новости. Вдобавок Зеленский предлагает придать ГБР статус правоохранительного органа.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, выводящий Национальную гвардию из структуры МВД и переподчиняющий ее непосредственно  президенту. А накануне на сайте парламента появился еще документ за авторством действующего президента – о досрочном роспуске ЦИК.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский в фильме "Ржевский против Наполеона"
Владимир Зеленский в фильме "Ржевский против Наполеона"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.