В Госдуме назвали виновных в массовой гибели россиян в Турции

Россиянам также посоветовали перед отдыхом сходить к врачу

Тревожные данные об участившихся трагедиях с россиянами в Турции прокомментировали в Госдуме. Зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что ответственность лежит на самих туристах, а также на турфирмах.

"Наши туристы чересчур доверчивы: их устраивает любая машина, любой автобус. Такие поездки ни к чему хорошему не приводят", - сказал заслуженный врач и доктор медицинских наук.

Он отметил, что погоня за дешевизной крайне опасна, напомнив о многочисленных случаях ДТП в Турции, в которых гибли россияне. Зачастую туристы пользовались услугами сомнительных местных турфирм.

По его словам, некоторые российские турфирмы пытаются заработать легкие деньги любой ценой, не заботясь о безопасности клиентов.

"Также очень серьезные претензии к нашим турфирмам, занимающимся турецким направлением. Именно на них лежит значительная часть ответственности за трагедии с россиянами", - заявил Онищенко в интервью ФАН.

Объясняя причины массовой гибели россиян в Турции, парламентарий обратил внимание на чрезмерное увлечение россиян популярной на турецких курортах системой "все включено". Кроме того, он предупредил, что опасной может быть даже резкая смена воды. Депутат посоветовал россиянам перед поездкой на курорты проконсультироваться у врача.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что 88 россиян скончались в Турции за текущий туристический сезон. В частности, отдыхающие гибнут из-за несоблюдения элементарных норм безопасности в состоянии алкогольного опьянения.

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