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В России спустили на воду круизный лайнер впервые за 60 лет (видео)

18:01
  • среда
  • 11 сентября 2019

Судно построили за два года

В Нижнем Новгороде спустили на воду крупнейший круизный теплоход в России - "Мустай Карим". Судно названо в честь башкирского поэта и писателя и предназначено для речных перевозок пассажиров на расстояния до 6 тысяч километров. Несколько ресторанов, библиотека, спа-салон, бары и большая прогулочная палуба - лайнер стал первым судном подобного класса, переданным в эксплуатацию в России за последние 60 лет.

В Нижнем Новгороде - настоящий праздник. Пристань полна народу.  Бутылка шампанского разбита о борт, а значит, рейсы "Мустая Карима" будут удачными. Названный именем башкирского поэта и писателя, он начинает новую главу отечественного судостроения. Впервые за 60 лет в России построен круизный лайнер подобного класса. Это пятизвёздочный отель на воде: рестораны, бары, спа-салон, фитнес-центр, конференц-зал и большая открытая прогулочная зона/солярий на верхней палубе.

К созданию лайнера на нижегородской верфи приступили весной 2017 года. "Красное Сормово" - один из старейших судостроительных заводов в стране со 170-летней историей. Возведение нового теплохода высочайшего класса потребовало новых технологий, многие из них никогда в России до этого не применялись. Например, каюты на корабль доставили уже готовыми. Даже санузлы были полностью оснащены. Оставалось только расставить "номера" по местам, как в конструкторе, и установить дверные проёмы.

Основные крупные детали сделали из алюминия. Судно стало легче, быстрее и манёвреннее. При том, что его высота – чуть больше пятиэтажного дома. Класс лайнера - "река-море", кроме того, он может проходить битый лед толщиной до 30 сантиметров. А это расширяет сроки навигации от ранней весны до поздней осени.

"Эмоции, конечно, переполняют. На сегодняшний день это самый большой, самый крупный теплоход, не только, наверно, в России, но и в Европе. Экологически чистый теплоход, инновационное управление судном - это винторулевые колонки, мощное подруливающее устройство. Много электроники, которая будет помогать в управлении судном и обеспечивать безопасность плавания", - говорит капитан Виталий Кистень.

На "Мустае Кариме" с комфортом смогут путешествовать 342 пассажира. Каюты оснащены всеми удобствами, у каждой – собственный балкон. Такие лайнеры в ближайшем будущем будут создавать на разных российских заводах, чтобы заменить суда, построенные еще в 70-е года прошлого века. А "Мустай Карим" после ходовых испытаний отправится в порт приписки в Северной столице. Планируется, что он будет перевозить пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург, а также в Ростов-на-Дону и Астрахань.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим"
Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим"
Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим"
Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим"
Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим"
Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим"
Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим"
Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим"
Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим"
Четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим"
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