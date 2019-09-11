В России спустили на воду круизный лайнер впервые за 60 лет (видео)

Судно построили за два года

В Нижнем Новгороде спустили на воду крупнейший круизный теплоход в России - "Мустай Карим". Судно названо в честь башкирского поэта и писателя и предназначено для речных перевозок пассажиров на расстояния до 6 тысяч километров. Несколько ресторанов, библиотека, спа-салон, бары и большая прогулочная палуба - лайнер стал первым судном подобного класса, переданным в эксплуатацию в России за последние 60 лет.

В Нижнем Новгороде - настоящий праздник. Пристань полна народу. Бутылка шампанского разбита о борт, а значит, рейсы "Мустая Карима" будут удачными. Названный именем башкирского поэта и писателя, он начинает новую главу отечественного судостроения. Впервые за 60 лет в России построен круизный лайнер подобного класса. Это пятизвёздочный отель на воде: рестораны, бары, спа-салон, фитнес-центр, конференц-зал и большая открытая прогулочная зона/солярий на верхней палубе.

К созданию лайнера на нижегородской верфи приступили весной 2017 года. "Красное Сормово" - один из старейших судостроительных заводов в стране со 170-летней историей. Возведение нового теплохода высочайшего класса потребовало новых технологий, многие из них никогда в России до этого не применялись. Например, каюты на корабль доставили уже готовыми. Даже санузлы были полностью оснащены. Оставалось только расставить "номера" по местам, как в конструкторе, и установить дверные проёмы.

Основные крупные детали сделали из алюминия. Судно стало легче, быстрее и манёвреннее. При том, что его высота – чуть больше пятиэтажного дома. Класс лайнера - "река-море", кроме того, он может проходить битый лед толщиной до 30 сантиметров. А это расширяет сроки навигации от ранней весны до поздней осени.

"Эмоции, конечно, переполняют. На сегодняшний день это самый большой, самый крупный теплоход, не только, наверно, в России, но и в Европе. Экологически чистый теплоход, инновационное управление судном - это винторулевые колонки, мощное подруливающее устройство. Много электроники, которая будет помогать в управлении судном и обеспечивать безопасность плавания", - говорит капитан Виталий Кистень.

На "Мустае Кариме" с комфортом смогут путешествовать 342 пассажира. Каюты оснащены всеми удобствами, у каждой – собственный балкон. Такие лайнеры в ближайшем будущем будут создавать на разных российских заводах, чтобы заменить суда, построенные еще в 70-е года прошлого века. А "Мустай Карим" после ходовых испытаний отправится в порт приписки в Северной столице. Планируется, что он будет перевозить пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург, а также в Ростов-на-Дону и Астрахань.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".