Собянин оценил итоги благоустройства на Чистых прудах

Квартал преобразился

В центре Москвы на Чистых прудах завершилось комплексное благоустройство квартала между Мясницкой улицей и Покровкой. Работы провели на общей площади более семи гектаров. Улица Чаплыгина и прилегающие переулки получили новый облик. Там расширили тротуары и разбили газоны, обустроили детские площадки и отремонтировали фасады зданий. В программу благоустройства вошла территория первого Дворца бракосочетаний и двор Театра Олега Табакова.

В уютный дворик Табакерки на улице Чаплыгина Сергей Собянин зашел под аплодисменты студентов театральной школы Олега Табакова. Ведь новый учебный год для них начался с приятных новостей.

Район Чистых прудов часто называют театральным кварталом. Здесь и Табакерка, и Современник, и детский музыкальный театр "Экспромт", и Et Cetera. Еще недавно своим внешним видом могли похвастаться только главные улицы. Поэтому прогулка до театров в переулках была не такой уютной. Теперь все важные культурные объекты - в одной стилистике.

"Здесь территория такая, конечно, очень интересная, историческая. Между Мясницкой и Покровкой. Обе улицы давно уже сделаны. Огромное количество людей. И вечером, и практически ночью, и днем. А вот между ними вот эти улочки они были в таком плохом состоянии. Темные, грязноватые. Сейчас такого хорошего европейского уровня", - уверен Сергей Собянин.

Не только улица Чаплыгина, еще и многочисленные переулки — Огородная Слобода, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские. Тротуары на них расширены, вымощены плиткой. Вдоль улиц - фонари в стилистике старой Москвы. А 42 фасада зданий обновлены в ходе капитального ремонта.

Мэр прогулялся по обновленным улицам и лично поинтересовался у жителей, нравится ли им изменения.

— Да, нам площадку удлинили детскую, газоны кое-где положили. То есть за последние 50 лет, что я здесь живу, такое благоустройство, конечно, впервые.

Этот год в столице стал рекордным по масштабу благоустройства. В городе отремонтировали около 4 тысяч объектов - улиц, площадей, дорог, парков и дворов.

Екатерина Гоголева, Михаил Федоров, "ТВ Центр".