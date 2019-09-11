Почему россияне рискуют жизнью ради отдыха в Турции

Врачи предупреждают – думать нужно не о выгоде, а о своем здоровье

В посольстве России в Анкаре подвели неутешительные итоги туристического сезона. На отдыхе в Турции за лето скончались 88 граждан нашей страны и почти 40 были госпитализированы. По статистике, чаще всего отпуск заканчивается трагедией из-за хронических проблем со здоровьем. Они могут обостриться в непривычно жарком климате. Ещё один фактор риска для россиян - система "всё включено", по которой работают многие отели.

Пока турецкие отели подсчитывают прибыль, поток отдыхающих из нашей страны только за первую половину этого года увеличился на 16%, медики считывают потери – людские. С начала нынешнего туристического сезона в Турецкой республике погибли 88 россиян. Об этом сообщил журналистам наш посол в Анкаре.

"По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией". – сообщил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

В турецкой больнице скончалась двенадцатилетняя Алиса. Ее руку затянуло в насосную трубу на дне бассейна. Тяга была такой силы, что ребенка с трудом смогли вытащить семеро взрослых мужчин. Девочка впала в кому. Спустя две недели ее сердце остановилось. За месяц до гибели Алисы в другом турецком отеле умерла 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова. После обеда в ресторане у нее резко заболел живот. Врачи диагностировали аппендицит. Но при транспортировке из одного в другое медицинское учреждение она скончалась. Это лишь самые резонансные происшествия. Травмы на аттракционах, отравления, ДТП с туристами случаются все чаще. Одни эксперты считают, что Турция оказалась не готова к увеличению туристического потока и не смогла обеспечить безопасность для гостей страны. Другие говорят, что большинство несчастных случаев происходит по вине самих отдыхающих.

"Основная масса таких случаев - это случаи, которые мы сами себе организовываем. То есть, уходя от системы самоконтроля, уходя в отрыв на отдыхе. Мы провоцируем ситуации для своего здоровья, для своей безопасности", - сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

О том, как русские туристы ведут себя за границей, придумано сотни анекдотов. Но становится не до смеха, когда видишь такое. Заветное словосочетание "все включено" буквально сводит с ума. Что уж тут говорить об алкоголе. Такую картину можно увидеть в любом турецком отеле. Мужчина на видео, похоже, выполнил миссию и упился. Заботливая супруга пытается спасти от солнца супруга. Но тот и не думает вставать.

По соотношению цена/качество Турция делает российским туристам самые соблазнительные предложения. Путевка по карману и пенсионерам, и многодетным семьям. Врачи же предупреждают – в первую очередь думать нужно не о выгоде, а о своем здоровье.

"Очевидно, что это другой климат, другая пища, другие напитки, переносимость напитков и пищи в другом климате меняется. Реакция организма и всех органов меняется. Надо это учитывать. Особенно это касается пожилых людей и людей с какими-то действующими заболеваниями", - пояснил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

Страховка, которую продают туроператоры, от всего не убережет. К тому же, вся ответственность и расходы на лечение, в случае, если в крови обнаружат алкоголь, ложатся на самого туриста. И даже если случай, казалось бы, страховой – придется раскошелиться. Наталья Михайлова из Челябинска, получив одобрение врачей, на седьмом месяце беременности отправилась в Турцию. Но на третий день отдыха у нее отошли воды. Пришлось делать кесарево сечение.

За роды Наталья уже заплатила 30 тысяч. Столько же стоит каждый день пребывания в больнице. Долг уже достиг 600 тысяч. В Челябинске инициировали сбор средств. Перевести младенца на родину можно будет только когда он наберет достаточный вес.

Виктор Прокушев, Александр Козликин, "ТВ Центр".