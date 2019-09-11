Палки в колеса: Порошенко заблокировал закон Зеленского об импичменте

Партия экс-президента оспорила итоги голосования

Предложенный Владимиром Зеленским закон об импичменте президента Украины не может быть подписан – несмотря на то, что Верховная рада его приняла.

Верховная рада 10 сентября одобрила законопроект об особой процедуре отстранения с поста главы государства. Цель документа, инициированного Зеленским, как отмечается - создание правовых гарантий для осуществления депутатами парламентского контроля над соблюдением главой государства конституции и законов Украины.

Палки в колеса инициативам действующего президента ставит партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко. 13 депутатов фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали в Раде проект постановления об отмене результатов голосования по этому документу. Они утверждают, что проект был принят с нарушением процедуры.

Среди подписавших постановление – нардепы Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Ирина Луценко и Ростислав Павленко. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не сможет подписать закон об импичменте, пока внесенный депутатами протест не будет рассмотрен Радой, передает ТАСС.