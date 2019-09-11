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Суд отменил Серебренникову подписку о невыезде

16:38
  • среда
  • 11 сентября 2019

Дело возвращено в прокуратуру из-за ошибок

Мещанский суд Москвы в среду принял решение вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии". Их обвиняли в хищении бюджетных средств.
Серебренников ничего не крал у государства

Кроме того, суд отменил Кириллу Серебренникову подписку о невыезде.

"Суд считает возможным отменить подсудимым подписку о невыезде в качестве меры пресечения, поскольку в ней нет больше необходимости", - говорится в решении судьи, которое приводит "Интерфакс".

Вернуть дело ранее предложила судья Ирина Аккуратова, изучив дело. По ее мнению в обвинительном заключении были допущены ошибки и противоречия, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства, а значит и вынести приговор. В частности, указала Аккуратова, обвинение не указало, какие именно мероприятия в рамках проекта "Платформа" проведены не были, в чем выразилось занижение стоимости, кроме того, были допущены ошибки в суммах.

Обвинение с позицией судьи было несогласно. По словам прокурора, Аккуратова не предоставила ни одного довода в поддержку своего мнения. Теперь сторона обвинения в течение 10 дней может обжаловать решение суда.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин, экс-главбух Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа". Все фигуранты, кроме Масляевой, отрицают свою вину.

 

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