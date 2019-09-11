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Звезда фильма "Все будет хорошо" разбилась в ДТП

16:52
  • среда
  • 11 сентября 2019

Актера собирают по частям

Страшное ДТП едва не стоило жизни звезде культовых советских фильмов "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна". Актер Марк Горонок и его 70-летняя мать ехали по трассе под Санкт-Петербургом, когда в их автомобиль на большой скорости врезалась иномарка.
Чудом выживший в ДТП мужчина ушел за шоколадкой и лишился авто

Артиста госпитализировали НИИ скорой помощи имени Джанелидзе со множественными переломами и серьезной черепно-мозговой травмой. Пожилая женщина также в больнице: у нее перелом шейки бедра, повреждения тазовых костей.

Марк Горонок уже перенес две операции. Лечение и восстановление, как говорят врачи, займет не один месяц. Артист едва не потерял руку, рассказала жена Марка Анна.

"Руку собирают буквально по частям. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись. А чем за них платить, я не знаю", - приводит слова супруги актера "МК".

У артиста маленький ребенок, они с женой снимают квартиру. Марк Горонок долгие годы не снимался – и вот теперь, когда, наконец, появились новые проекты, все планы перечеркнуло ДТП. Актер в больнице, жена до сих пор в декретном отпуске, а машина превратилась в груду металла, пишут "Дни.ру".

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