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Старший сын рассказал о разрыве отношений с Брэдом Питтом

17:40
  • среда
  • 11 сентября 2019

Мэддокс дал интервью сокурсникам

Мэддокс Джоли-Питт уже месяц как учится в южнокорейском университете в Сеуле. Но только теперь приемного сына голливудских знаменитостей – Анджелины Джоли и Брэда Питта – настигли папарацци.
Брэд Питт пожаловался на одиночество

Оператор подкараулил 18-летнего студента на улице. Судя по всему, в роли папарацци выступил сокурсник Мэддокса. Тем не менее, сын Энджи и Брэда был немногословен. На вопрос, посетит ли его в университете знаменитый отец, Мэддокс ответил: "Не знаю… не знаю, что там происходит".

Репортер спросил студента и о его отношениях с отцом – правда ли, что они разорваны навсегда? "Пусть будет, что будет", - задумчиво ответил Мэддокс. Тут корреспондент решил сменить тему беседы и стал расспрашивать о том, как наследник знаменитого семейства чувствует себя в качестве студента. Мэддокс и здесь не блистал красноречием – он подтвердил, что живет в общежитии, и заявил, что полностью сосредоточен на учебе, пишет InTouch.

В конце августа издание Us Weekly сообщало, что Мэддокс окончательно рассорился с отцом. Поводом стал все тот же инцидент 2016 года, когда во время совместного воздушного путешествия Питт вышел из себя – и, по некоторым данным, употребил не только крепкие выражения, но и грубую силу в качестве средства убеждения. Дело тогда едва не дошло до суда. Тем не менее, перед отъездом Мэддокса в Сеул появилась информация о том, что сын с отцом помирились.

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