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Погиб на посту: семья умершего во время секса командировочного получит компенсацию

18:08
  • среда
  • 11 сентября 2019

Мужчину признали жертвой несчастного случая на рабочем месте

Командированный инспектор техники безопасности одной из французских компаний пострадал на производстве. Так решил суд – хотя смерть наступила от остановки сердца во время занятий сексом.
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Компенсацию семье погибшего работодатель платить отказался. По мнению руководства компании, инцидент произошел в нерабочее время – мало того, еще и не в том гостиничном номере, который был забронирован для сотрудника. В фирме заявили, что работник "сознательно прервал свою командировку, руководствуясь личными интересами" и "совершил прелюбодеяние с незнакомым человеком".

Однако французский суд позволил себе не согласиться с работодателем. По мнению судей, понятие "командировка" включает в себя не только рабочее время, но и время в пути, отдых и ночь, которую сотрудник проводит вдали от дома. "Он остается под властью работодателя до тех пор, пока не совершит поступка, который невозможно считать частью повседневной жизни", - заявил представитель французской Фемиды Euronews. А секс – такая же часть повседневности, как душ или прием пищи.

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