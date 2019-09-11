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Резня во Флориде: жертвами нападавшего стали шесть человек

18:43
  • среда
  • 11 сентября 2019

Число пострадавших может возрасти

Как минимум шесть человек стали жертвами нападения неизвестного с ножом в городе Талахасси в американском штате Флорида. Число пострадавших уточняется. Как сообщила местная полиция, прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили множество раненых. В больнице заявили, что пострадавших осматривают, о состоянии жертв будет сообщено позже.
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Позже телекомпания NBC сообщила, что подозреваемый в нападении задержан. По данным СМИ, наряд выехал по вызову на место поножовщины – в городскую промзону - около 08:37 по местному времени. Там полицейские и обнаружили раненых, которым была обеспечена медицинская помощь.

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