Резня во Флориде: жертвами нападавшего стали шесть человек

Число пострадавших может возрасти

Как минимум шесть человек стали жертвами нападения неизвестного с ножом в городе Талахасси в американском штате Флорида. Число пострадавших уточняется. Как сообщила местная полиция, прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили множество раненых. В больнице заявили, что пострадавших осматривают, о состоянии жертв будет сообщено позже.

Позже телекомпания NBC сообщила, что подозреваемый в нападении задержан. По данным СМИ, наряд выехал по вызову на место поножовщины – в городскую промзону - около 08:37 по местному времени. Там полицейские и обнаружили раненых, которым была обеспечена медицинская помощь.