ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полмиллиона за iPhone: стали известны цены на место в очереди за гаджетом в России

19:07
  • среда
  • 11 сентября 2019

Предприимчивые дельцы обещают попасть в первую десятку покупателей новинки

Презентация нового iPhone спровоцировала резкий рост предложений ставшей уже традиционной услуги. Предприимчивые дельцы предлагают место в очереди за новинкой в день старта продаж в России. Разброс цен немалый – от скромных 20 тысяч до 400 тысяч рублей.
Cколько стоит новый iPhone 11

Предложения стали появляться сразу после презентации нового гаджета от Apple на сайтах бесплатных объявлений. Пользователи сервисов предлагают занять места в очереди даже за 3 дня до начала продаж, намеченного на 17 сентября.

Как сообщают пресс-службы порталов, первые предложения появились еще 9 сентября. А 11 сентября опубликовано уже 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. "Самые предприимчивые готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести желанную новую модель одними из первых в стране. Стоимость услуги до 400 тысяч рублей", - приводит слова представителей сервисов ТАСС.

Встречаются и особенно интересные предложения. Так, команда из трех человек готова отстоять очередь за три дня до официальных продаж. Всего за 200 тысяч рублей они гарантируют, что попадут в первую десятку покупателей. Напомним, объявленная цена на новые модели iPhone в России - от 59 990 рублей за самую дешевую версию, а стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинается от 89 990 рублей.

Читайте также:
Главное сегодня
Очередь у магазина re:Store
Очередь у магазина re:Store
IPhone 11 Pro
IPhone 11 Pro
Очередь у магазина re:Store
Очередь у магазина re:Store
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.