Полмиллиона за iPhone: стали известны цены на место в очереди за гаджетом в России

Предприимчивые дельцы обещают попасть в первую десятку покупателей новинки

Презентация нового iPhone спровоцировала резкий рост предложений ставшей уже традиционной услуги. Предприимчивые дельцы предлагают место в очереди за новинкой в день старта продаж в России. Разброс цен немалый – от скромных 20 тысяч до 400 тысяч рублей.

Предложения стали появляться сразу после презентации нового гаджета от Apple на сайтах бесплатных объявлений. Пользователи сервисов предлагают занять места в очереди даже за 3 дня до начала продаж, намеченного на 17 сентября.

Как сообщают пресс-службы порталов, первые предложения появились еще 9 сентября. А 11 сентября опубликовано уже 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. "Самые предприимчивые готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести желанную новую модель одними из первых в стране. Стоимость услуги до 400 тысяч рублей", - приводит слова представителей сервисов ТАСС.

Встречаются и особенно интересные предложения. Так, команда из трех человек готова отстоять очередь за три дня до официальных продаж. Всего за 200 тысяч рублей они гарантируют, что попадут в первую десятку покупателей. Напомним, объявленная цена на новые модели iPhone в России - от 59 990 рублей за самую дешевую версию, а стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинается от 89 990 рублей.