ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Покалеченный Якубович пересел в инвалидное кресло

19:17
  • среда
  • 11 сентября 2019

Телеведущий не может самостоятельно передвигаться после отдыха в Черногории

Телеведущего Леонида Якубовича заметили в аэропорту черногорского Тивата в инвалидном кресле. Предварительно, звезда программы "Поле чудес" повредил колено на отдыхе во время плавания в бассейне.

Фотографии 74-летнего артиста распространило издание Super. На них он с женой возвращается в Москву. Как выяснилось, с Якубовичем всё хорошо.

"Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съёмкам "Поля чудес", - заявил представитель телеведущего.

По данным Daily Storm, Якубовичу предложили сесть в инвалидное кресло сотрудники аэропорта в Тивате. Телеведущий не отказался, однако уже в Москве он самостоятельно вышел из самолета.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Леонид Якубович
Леонид Якубович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.