Покалеченный Якубович пересел в инвалидное кресло

Телеведущий не может самостоятельно передвигаться после отдыха в Черногории

Телеведущего Леонида Якубовича заметили в аэропорту черногорского Тивата в инвалидном кресле. Предварительно, звезда программы "Поле чудес" повредил колено на отдыхе во время плавания в бассейне.

Фотографии 74-летнего артиста распространило издание Super. На них он с женой возвращается в Москву. Как выяснилось, с Якубовичем всё хорошо.

"Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съёмкам "Поля чудес", - заявил представитель телеведущего.

По данным Daily Storm, Якубовичу предложили сесть в инвалидное кресло сотрудники аэропорта в Тивате. Телеведущий не отказался, однако уже в Москве он самостоятельно вышел из самолета.

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