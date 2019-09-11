Пугачева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Примадонна раскрыла причину болезни

Алла Пугачева рассказала, как заработала серьезные проблемы со здоровьем. Примадонна отечественной сцены призналась, что всегда испытывала страсть к обуви. Ей очень нравились мамины туфли.

"Я ими себе ноги и испортила. У меня размер 36, а у нее 34-34,5, но они были настолько красивые, что я их умудрялась надевать", – рассказала Пугачева.

Примадонна выступила на презентации документального фильма, который снял к ее 70-летию известный обувной бренд. Лента посвящена сотрудничеству с известной певицей. Свою первую коллекцию обуви Пугачева презентовала в 1996 году – и, по словам артистки, за прошедшее время коллеги стали ей родными.

"Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь, но знаю, что одно из слагаемых моего успеха – это обувь", – приводит слова Примадонны издание "Дни.ру". Алла Пугачева стойко переносит мучения ради красоты и выходит в свет исключительно в модной – и не всегда удобной обуви.