Шок после "Дориана": в списках пропавших без вести тысячи имен

Число жертв стихии все растет

Ураган "Дориан" ушел, но оставил о себе недобрую память. Число пострадавших все растет: власти Багамских островов сообщили, что пропавшими без вести числятся около 2,5 тысяч человек.

Ураган "Дориан" обрушился на архипелаг 1 сентября. На островах повреждено или разрушено около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории. На данный момент, как сообщает агентство Reuters, подтверждена гибель 50 человек. Однако, судя по числу людей, оказавшихся в списках пропавших, эта цифра в ближайшее время существенно изменится.