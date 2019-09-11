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Шок после "Дориана": в списках пропавших без вести тысячи имен

20:00
  • среда
  • 11 сентября 2019

Число жертв стихии все растет

Ураган "Дориан" ушел, но оставил о себе недобрую память. Число пострадавших все растет: власти Багамских островов сообщили, что пропавшими без вести числятся около 2,5 тысяч человек.
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Ураган "Дориан" обрушился на архипелаг 1 сентября. На островах повреждено или разрушено около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории. На данный момент, как сообщает агентство Reuters, подтверждена гибель 50 человек. Однако, судя по числу людей, оказавшихся в списках пропавших, эта цифра в ближайшее время существенно изменится.

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