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Старушки с пилами держат в страхе жителей поселка в Ленобласти

22:24
  • среда
  • 11 сентября 2019

Пенсионерки спилили мешавшие им спать детские качели и устроили переполох

В Ленинградской области две пенсионерки устроили переполох во дворе, распилив качели на глазах у перепуганных детей и под возмущённые возгласы соседей. Атака на аттракцион была молниеносной и, по всей видимости, хорошо спланированной. Разъярённые женщины появились на площадке уже с ножёвками наперевес, на уговоры не реагировали, качели уничтожили за считанные минуты.

- Вы перед детьми-то что делаете, вы соображаете?

В такую игру на детской площадке, пожалуй, еще не играли. Две пожилые женщины пилят ножовкой деревянные качели. Говорят, им надоел шум под окнами. Родители пытались договориться с пенсионерками.

История возмутила жителей всех окрестных домов. Дети есть дети, где же им шуметь, как не на площадке. Родители в недоумении - на гомон, и тем более на скрип качелей никто раньше не жаловался.

"Особых жалоб не было. Мы все гуляем на этой площадке, и родители присутствуют, когда дети гуляют.  Лично нас этот скрип не раздражал и не бесил. И мы не думали, что он кому-то настолько мешает, чтобы взять и спилить качели", - рассказала местная жительница Ольга Дубкова.

Соседи не понимают, откуда такая агрессия. Площадка появилась несколько лет назад вместе с домами. Они были построены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и здесь бесплатно дали квартиры жителям окрестных деревень, в том числе и семьям тех, кто спилил качели.  Муж одной из женщин, Игорь Леонидович, хоть сам во двор и не выходил, но считает, что супруга орудовала пилой правомерно.

В администрации поселка говорят: рассерженные подруги приходили и требовали убрать качели. Но получили отказ.

"Детей очень много в этом квартале, много многодетных семей. Она пользуется спросом эта площадка, дети там играют. Мамочки довольны игровым оборудованием. Другого решения вопроса не будет", - заявила исполняющая обязанности Бегуницкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области Наталья Михайлова.

По факту вандализма полиция уже проводит проверку. В администрации говорят: пенсионерки с ножовкой решили не останавливаться и спилить еще одни качели, новые - их установили только в этом году.

Площадка в этом дворе теперь почти всегда пустует. Дети просто боятся играть здесь - вдруг эти две бабушки с пилой вернутся.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Ленинградская область.

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