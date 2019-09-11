"Диалог" с Дмитрием Медведевым. Главное

Что премьер обсудил на встрече с чиновниками и предпринимателями

Как правительство намерено достичь целей национального развития рассказал в среду Дмитрий Медведев. Премьер совместно с профильными министрами и руководителями ряда ведомств в прямом эфире одного из федеральных каналов обсудил ключевые темы с предпринимателями и экспертами. Говорили в том числе о повышении качества здравоохранения и образования, влиянии санкций на российскую экономику и о возможности введения четырехдневной рабочей недели.

Разговор про решение национальных задач вряд ли можно было бы начать, обойдя тему развития российской экономики в целом. К 2024 году она должна войти в пятерку лучших. Но пока темпы роста этим масштабным целям совсем не соответствуют, подчеркнул премьер. Причин - масса, в том числе обоюдные санкции, от которых страдает и европейский, и российский бизнес.

"Я понимаю, что не мы начали. Но, может быть, действительно имеет смысл подумать о каких-то первых шагах или все-таки контрсанкции останутся надолго?" – поинтересовался генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Понимаете, какая штука, действительно эти ограничения ввели не мы. Мы точно не будем говорить им, давайте, ребят, вот что-то ослабим. Вот, давайте мы что-нибудь отменим. Может, и вы пойдете нам на встречу. Это просто неправильно. И с точки зрения переговорной тактики, и с точки зрения ответственности за результат", - заявил Медведев.

Этот результат российских фермеров, например, вполне устраивает, говорит Медведев. Ответные меры позволили сельскому хозяйству в России воспрять. И теперь даже большинство ресторанов в стране используют в основном продукты отечественного производства. Представителей бизнеса тоже пригласили на разговор, в ходе которого для них прозвучала действительно отличная новость. С нового года устаревшие нормы и правила, мешающие развитию предпринимательства в стране, будут ликвидированы.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.