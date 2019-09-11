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Журналисты "ТВ Центра" получили награду телекинофорума в Ялте

22:54
  • среда
  • 11 сентября 2019

Сотрудников телеканала отметили за работу "Красные звёзды Германии"

В Ялте назвали имена победителей 19-го телекинофорума "Вместе". Награда одной из самых престижных номинаций - "Специальный репортаж" - досталась журналистам телеканала "ТВ Центр" за работу "Красные звёзды Германии".

"Мы снимали наш репортаж в Германии о группе советских войск. Как они там оказались и чем закончился их путь. Эта та история, которая не нравится сейчас многим в Европе. Но мы нашли большое количество людей, которые помнят и чтят тех, кто носил красные звёзды на фуражках и пилотках. Они рассказали то, что должны знать мы сегодня", - сказал начальник отдела спецпроектов ДИП "ТВ Центр" Петр Любимов.

В этом году на конкурс поступило в общей сложности 150 работ. Наряду с дебютантами за награды боролись профессионалы с мировым именем. Список стран-участниц пополнили Индия, Испания и Израиль.

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