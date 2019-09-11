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Элину Быстрицкую довели до суицида

20:54
  • среда
  • 11 сентября 2019

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Следователи заинтересовались новой версией смерти актрисы Элины Быстрицкой. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Доведение до самоубийства".

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Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие полагает, что звезда "Тихого дона" решилась на суицид из-за того, что "неустановленные граждане не позднее 26 апреля 2019 года умышленно не выполняли возложенные на них обязательства по уходу" за ней.

По словам источника, Быстрицкую могли довести до самоубийства сиделки, присматривавшие за народной артисткой.

Накануне стало известно, что Быстрицкую могли морить голодом и довести ее до крайней степени истощения. Такую версию выдвинули друзья актрисы.

Тогда же сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств смерти актрисы. Подозрения основаны на том, что в последние месяцы жизни Быстрицкой родственники актрисы ограничили круг ее общения, сменили сиделку и даже не допускали к ней врачей.

Видео: какую жизнь прожила Элина Быстрицкая

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