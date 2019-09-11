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Совсем другой человек: располневшую Заворотнюк не узнали

21:05
  • среда
  • 11 сентября 2019

Актриса сильно изменилась

Соседи Анастасии Заворотнюк по элитному поселку Крекшино удивлены изменениями в жизни популярной актрисы. По их словам, участок возле просторного дома в последнее время выглядит запущенным. Газон давно пора перестилать – но, как отмечают жители поселка, семейству артистки сейчас не до этого.
Раскрыта правда о болезни Заворотнюк

Заметили соседи и то, как изменилась внешность Анастасии. Ее даже трудно узнать. Они считают, что актриса серьезно больна.

"Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств… Дай бог, чтобы она поправилась — надо бы в церковь зайти, свечку за здоровье поставить", - рассказали источники KP.RU ("Комсомолки").

Слухи о тяжелой болезни "прекрасной няни" появились около месяца назад. Некоторые СМИ предположили, что у Заворотнюк рак мозга. Актриса не показывается на публике, а в соцсетях публикуются лишь архивные фотографии. А некоторые публикации и вовсе вызвали недоумение у подписчиков – они решили, что это совсем не в стиле Анастасии.

Ранее сообщалось, что представители Заворотнюк отказались комментировать слухи о болезни актрисы. Они заявили, что Анастасия готовится дать большое интервью, в котором все расскажет сама.

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