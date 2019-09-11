"Голова болит, спать не может": проблемы Заворотнюк довели ее мать до слез

Соседи подтвердили слухи о болезни "прекрасной няни"

Слухи о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк, похоже, находят подтверждение. Актриса не только не появляется на публике – ее очень редко видят даже соседи по элитному поселку Крекшино, где артистка четыре года назад приобрела просторный особняк. Они говорят, что Анастасия больна.

"Да, болеет. Сейчас вроде положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела. Но потом вижу — Валя плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может", - приводит слова соседки Заворотнюк сайт KP.RU ("Комсомолки").

Источник издания рассказал и о том, как изменилась внешность актрисы. Анастасия, которую привыкли видеть худенькой и стройной, располнела.

Слухи о тяжелой болезни "прекрасной няни" появились около месяца назад. Некоторые СМИ предположили, что у Заворотнюк рак мозга. Актриса не показывается на публике, а в соцсетях публикуются лишь архивные фотографии.

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