ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудники Минюста эвакуированы из горящего здания в центре Москвы

21:42
  • среда
  • 11 сентября 2019

Сведений о пострадавших не поступало

Пожар в центре Москвы ликвидирован. Горело здание на Смоленском бульваре, в котором расположены подразделения Минюста России.
Страшный пожар в сочинском нелегальном отеле попал на видео

"Произошло возгорание на кровле здания. Горел деревянный настил на площади 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 20:08", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания были эвакуированы 10 человек. По этому адресу располагаются департамент международного права Минюста, регистрационная палата ведомства и Евразийская экономическая комиссия, пишут "Известия".

Читайте также:
Новости по теме
Пожарные Москвы на месте возгорания в центре города
Пожарные Москвы на месте возгорания в центре города
Пожарные тушат возгорание
Пожарные тушат возгорание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.