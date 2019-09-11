Сотрудники Минюста эвакуированы из горящего здания в центре Москвы

Сведений о пострадавших не поступало

Пожар в центре Москвы ликвидирован. Горело здание на Смоленском бульваре, в котором расположены подразделения Минюста России.

"Произошло возгорание на кровле здания. Горел деревянный настил на площади 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 20:08", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания были эвакуированы 10 человек. По этому адресу располагаются департамент международного права Минюста, регистрационная палата ведомства и Евразийская экономическая комиссия, пишут "Известия".