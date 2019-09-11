Трамп освобожденный: лидер США предложил переговоры Ирану после отставки Болтона

Вашингтон не желает смены власти в Тегеране

Вашингтон не добивается смены власти в Иране. США готовы заключить новую "ядерную сделку", подчеркнул Дональд Трамп.

Заявление президента США последовало на следующий день после отставки советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона. Трамп, комментируя увольнение политика, заметил, что тот совершил несколько грубых ошибок на своем посту.

Как стало известно, 9 сентября на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана. Это необходимо, чтобы возобновить переговоры с Исламской республикой. В то же время, в Вашингтоне неоднократно звучали высказывания высокопоставленных политиков о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как известно, Джон Болтон был категорически против смягчение антииранских санкций – напротив, выступал за ужесточение курса в отношении Исламской республики. Это, как отмечают эксперты, стало одним из поводов для его увольнения. Глава госдепартамента Майк Помпео сразу после отставки Болтона заявил о возможной встрече Трампа и Роухани на полях Генассамблеи ООН.