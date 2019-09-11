ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп освобожденный: лидер США предложил переговоры Ирану после отставки Болтона

22:10
  • среда
  • 11 сентября 2019

Вашингтон не желает смены власти в Тегеране

Вашингтон не добивается смены власти в Иране. США готовы заключить новую "ядерную сделку", подчеркнул Дональд Трамп.
Трамп не любит, когда с ним спорят: что сгубило карьеру Болтона

Заявление президента США последовало на следующий день после отставки советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона. Трамп, комментируя увольнение политика, заметил, что тот совершил несколько грубых ошибок на своем посту.

Как стало известно, 9 сентября на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана. Это необходимо, чтобы возобновить переговоры с Исламской республикой. В то же время, в Вашингтоне неоднократно звучали высказывания высокопоставленных политиков о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как известно, Джон Болтон был категорически против смягчение антииранских санкций – напротив, выступал за ужесточение курса в отношении Исламской республики. Это, как отмечают эксперты, стало одним из поводов для его увольнения. Глава госдепартамента Майк Помпео сразу после отставки Болтона заявил о возможной встрече Трампа и Роухани на полях Генассамблеи ООН.

Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.