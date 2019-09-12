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Шокирующие подробности личной жизни Завортнюк

08:36
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Звезду часто видят на кладбище

После рождения дочери Милы в 2018 году жизнь Анастасии Заворотнюк перевернулась. И дело не только в многочисленных хлопотах, с которыми сталкивается любая мамочка. По слухам, после беременности у заслуженной артистки России нашли некую болезнь. Это изменило не только внешность "прекрасной няни", но и уклад ее жизни. 
Совсем другой человек: располневшую Заворотнюк не узнали

48-летняя артистка стала чуть ли не затворницей. С каждым днем она все реже и реже выходит из своего особняка в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Если раньше Заворотнюк забегала в местные магазины за продуктами, то теперь отовариваться ходит ее мама Валентина. Женщину все чаще видят со слезами на глазах.   

Как пишет "Комсомольская правда", звезда сериала "Моя прекрасная няня" ни с кем не общается. "Люди они хорошие, но видно, что закрытые", - рассказала жительница поселка, которая иногда видит маму Заворотнюк в здешней церкви. Если до болезни к артистке приезжали гости, то сейчас их дом стоит полупустым. Участок выглядит неухоженным, а заросли у забора достигли пугающих размеров. 

Заворотнюк выбирается только к врачу и на кладбище. Могилы ее отца и брата находятся в трех километрах от Крекшино. Анастасия была сильно привязаны к своим родным и всю жизнь мечтала жить большой семьей под одной крышей. 

Ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Анастасию Заворотнюк положили в больницу. Артистку якобы постоянно мучают головные боли, отчего она не может спать. 

Слухи о болезни "прекрасной няни" появились около месяца назад. Некоторые СМИ предположили, что у Заворотнюк рак мозга. Актриса не показывается на публике, а в соцсетях публикуются лишь ее архивные фотографии. Представители Заворотнюк не комментируют домыслы и обещают, что в скором времени она даст большое интервью. 

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Видео: Передача "ТВ Центра" "Звёзды, сбежавшие из-под венца"

 

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