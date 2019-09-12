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Вода продолжает прибывать: спасатели борются с паводком в Комсомольске-на-Амуре

08:19
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Подтоплены более 450 жилых домов

В Комсомольске-на-Амуре спасатели ликвидируют последствия паводка. Подтоплены более 450 жилых домов, около тысячи дачных участков. Подъем воды в реке остановился на отметке 829 сантиметров, и это почти на 2 метра превышает опасное значение. Ситуацию осложняют и многочисленные притоки Амура, вышедшие из берегов, передает "ТВ Центр".

Заливает цокольные этажи зданий. Пожарно-спасательные бригады работают круглосуточно, они делают настилы и укладывают мешки с песком, чтобы люди могли выйти из зданий. С перебоями ходит общественный транспорт. Несколько районов отключены от электроснабжения.

Спасатели наращивают дамбы, на затопленном участке автотрассы для организации переправы задействовали плавающий транспортер. Отдельный отряд МЧС передислоцирован в Ульчский район, вниз по течению Амура, где вода продолжает прибывать.

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