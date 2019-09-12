ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Земан назвал трусами воюющих с памятником советскому маршалу

08:46
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Монумент хотят демонтировать и передать в музей

В столице Чехии 12 сентября решат судьбу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В Совете района Прага-6 монумент предлагают демонтировать и передать в музей или в частные коллекции, передает "ТВ Центр".

Некоторые требуют, чтобы памятник перевезли в российское посольство. Между тем, против сноса выступают многочисленные жители Праги. Активисты регулярно спасают монумент от вандалов.

Последний раз неизвестные осквернили памятник в августе. Власти закрыли скульптуру и постамент лесами и брезентом, но вынуждены были всё убрать после многочисленных протестов. Горожане сами отмыли краску и оскорбительные надписи. Монумент был установлен в 1980-х годах, в годовщину освобождения Праги от фашистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев.

О том, что монумент в Праге является частью истории заявил и первый вице-премьер Чехии. А президент страны Милош Земан назвал трусами тех, кто воюет с памятником.

Главное сегодня
Памятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.