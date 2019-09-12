Земан назвал трусами воюющих с памятником советскому маршалу

Монумент хотят демонтировать и передать в музей

В столице Чехии 12 сентября решат судьбу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В Совете района Прага-6 монумент предлагают демонтировать и передать в музей или в частные коллекции, передает "ТВ Центр".

Некоторые требуют, чтобы памятник перевезли в российское посольство. Между тем, против сноса выступают многочисленные жители Праги. Активисты регулярно спасают монумент от вандалов.

Последний раз неизвестные осквернили памятник в августе. Власти закрыли скульптуру и постамент лесами и брезентом, но вынуждены были всё убрать после многочисленных протестов. Горожане сами отмыли краску и оскорбительные надписи. Монумент был установлен в 1980-х годах, в годовщину освобождения Праги от фашистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев.

О том, что монумент в Праге является частью истории заявил и первый вице-премьер Чехии. А президент страны Милош Земан назвал трусами тех, кто воюет с памятником.