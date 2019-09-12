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Москалькова назвала важное условие перехода на четырехдневку

08:35
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Взять и ввести ее сегодня не получится

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Что россияне думают о четырехдневной рабочей неделе

По ее мнению, на такой шаг нельзя идти без проведения предварительного мониторинга и специальных исследований, передает "Газета.Ru".

Ранее о переходе на четырехдневную рабочую неделю высказался премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поручил Минтруду представить свою позицию по этому вопросу до 30 сентября, но при учете, что население сохранит уровень зарплат, а производительность труда вырастит.

Также в ближайшее время инициативу перехода на четырехдневку обсудит Госдума. Депутаты проведут дискуссию с профсоюзами и работодателями для того, чтобы подготовить соответствующие законопроекты.

Видео: Медведев назвал условия перехода на четырехдневку

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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