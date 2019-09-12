Москалькова назвала важное условие перехода на четырехдневку

Взять и ввести ее сегодня не получится

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

По ее мнению, на такой шаг нельзя идти без проведения предварительного мониторинга и специальных исследований, передает "Газета.Ru".

Ранее о переходе на четырехдневную рабочую неделю высказался премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поручил Минтруду представить свою позицию по этому вопросу до 30 сентября, но при учете, что население сохранит уровень зарплат, а производительность труда вырастит.

Также в ближайшее время инициативу перехода на четырехдневку обсудит Госдума. Депутаты проведут дискуссию с профсоюзами и работодателями для того, чтобы подготовить соответствующие законопроекты.

Видео: Медведев назвал условия перехода на четырехдневку