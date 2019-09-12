Хабиба Нурмагомедова в Дагестане встретили лезгинкой (видео)

В аэропорту Махачкалы земляки устроили для чемпиона праздник

В Дагестане торжественно встретили Хабиба Нурмагомедова. Он вернулся из Абу Даби, где в поединке против американца Дастина Порье отстоят титул чемпиона UFC в легком весе, передает "ТВ Центр".

В аэропорту Махачкалы земляки устроили для победителя настоящий праздник с зажигательными национальными танцами.

К поединку, который прошел в минувшую субботу, было приковано огромное внимание. Спортсмен победил в третьем раунде, применив удушающий прием. Многотысячная арена буквально взорвалась овациями. Торжествовали и миллионы болельщиков по всему миру. Эта победа стала 28 в спортивной карьере Хабиба, он не потерпел ни одного поражения.