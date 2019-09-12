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Хабиба Нурмагомедова в Дагестане встретили лезгинкой (видео)

09:54
  • четверг
  • 12 сентября 2019

В аэропорту Махачкалы земляки устроили для чемпиона праздник

В Дагестане торжественно встретили Хабиба Нурмагомедова. Он вернулся из Абу Даби, где в поединке против американца Дастина Порье отстоят титул чемпиона UFC в легком весе, передает "ТВ Центр".

В аэропорту Махачкалы земляки устроили для победителя настоящий праздник с зажигательными национальными танцами.

К поединку, который прошел в минувшую субботу, было приковано огромное внимание.  Спортсмен победил в третьем раунде, применив удушающий прием. Многотысячная арена буквально взорвалась овациями. Торжествовали и миллионы болельщиков по всему миру. Эта победа стала 28 в спортивной карьере Хабиба, он не потерпел ни одного поражения.

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Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов©
Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов©
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