"Красная королева": в юбилей Ирина Роднина рассказала о своей самой большой победе

Легендарной фигуристке исполнилось 70 лет

Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина 12 сентября отмечает юбилей. Ее выступления приковывали к телевизору миллионы зрителей. До сих пор многие помнят ее знаменитую "Калинку".

Элегантна, энергична, всегда в форме! Она одна такая! Непобедимая! Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная - Европы. Никто из фигуристов её достижений до сих пор не повторил. Впрочем, об Олимпиадах Ирина Роднина в детстве и не мечтала. И на льду-то оказалась потому, что очень часто болела, передает "ТВ Центр".

"Больного ребенка привели на лёд по совету врачей. А лёд был только естественный, поэтому каталась только поздней осенью, зима и начало весны... и каких-то особых талантов сильно не наблюдалось", - рассказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Талантов у неё обнаружилось много! Бесподобное владение коньком, умение передавать музыку. Тренироваться до последнего предела. И самый главный талант - побеждать! Еще с первым партнером Алексеем Улановым они покоряли пьедестал за пьедесталом: чемпионаты Европы и мира, золото Олимпиады. Многие на этом останавливаются. Но только не Роднина. Её всегда захватывал процесс создавать программы, придумывать супер-элементы. Изумляя судейскую бригаду фирменными комбинациями прыжков, сложнейшими поддержками.

За её жизнью следила вся страна. Как рассталась с Улановым, продолжив победную серию уже с Александром Зайцевым. Как родился сын. Как потом снова вернулась на лёд.

"Первые месяцы, когда мы начали тренироваться, мы его возили с собой на каток, пока мы тренировались, он вокруг катка катался на коляске", - вспоминает Роднина.

А драмы на льду на публику действовали сильнее любого кино! В 1973 на чемпионате мира во время их выступления оборвалась музыка. Но они докатали программу под аплодисменты. Как потом выяснилось, музыка пропала неслучайно.

"Это была Братислава. Это как раз была очередная годовщина событий в Чехословакии. Ну и так нам немножечко короткое замыкание устроили. Но нам это не помешало", - поделилась Ирина.

Как не помешал и холодный приём на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Там все было против - политика - советские войска тогда вошли в Афганистан. И накал спортивных страстей, никто не думал, что после рождения сына Роднина вернется. Появились новые кумиры, олимпийская надежда американцев пара Бабилония-Гарднер. Они с тренерами тогда развернули целую войну в прессе против "красной королевы". И вдруг, снялись с соревнований, не выдержали психологически.

"Мы выходим, и вот эта публика смотрит на нас. И вы знаете, вот мы начали катать программу при полной тишине. Я такого даже никогда не помню. И когда через две минуты зал весь вскочил, вот я считаю, наверное, это была у меня самая большая победа в спорте", - рассказала чемпионка.

Третье олимпийское золото, и её знаменитые слёзы во время исполнения гимна. Классика, спортивный телебестселлер на все времена.

Была и четвертая Олимпиада! И ни у кого не было сомнений, кому зажигать олимпийский огонь в Сочи. Впрочем, уже давно Ирина Роднина выступает не на ледовой арене. В зале Госдумы. Курирует проблемы детского спорта, программу реконструкции спортзалов сельских школ. Она всегда в дороге, и большая часть путешествий связана с работой.

"Никакой я не вижу в этом катастрофы, потому что опять же, ты встречаешься с людьми. А общение с людьми, наверное, это все-таки самое большое богатство", - считает она.

И видимо, это её личный эликсир, позволяющий всегда быть в отличной форме.

Юлия Богоманшина, Роман Лагунов, "ТВ Центр".