Преступник прощен? В истории с убийством Круга появились странности

Следователи внесли ясность

Журналисты и поклонники Михаила Круга забили тревогу. В некоторых СМИ появилась информация, что дело об убийстве известного шансонье отправили в архив, а предполагаемый убийца избежал наказания. Однако тверские следователи успокоили публику - расследование громкого преступления продолжается.

"Росбалт" сообщил, что правоохранительные органы усмотрели в действиях киллера Александра Агеева, который в 2002 году вломился в дом Круга с подельником, всего лишь "покушение на кражу". Якобы поэтому дело отправили в архив под формулировкой "в связи с истечением срока давности".

Между тем старший помощник руководителя тверского СУ СКР Валерия Павлова сообщила, что дело об убийстве Михаила Круга все еще расследуется. "Не подтверждаем данную информацию", - заявила она "АиФ-Тверь" по поводу появившихся слухов.

Ранее членов банды "Тверские волки", которые подозреваются в причастности к убийству Круга, привезли в его дом на следственный эксперимент. Агеев долго отмалчивался, но в конце концов признался, что ему вместе с Дмитрием Веселовым приказали ограбить певца, чтобы склонить его к сотрудничеству с "Волками". Приказ поступил от главаря банды Александра Осипова. Во время ограбления в ночь на 1 июля 2002 года все пошло не так. Веселов застрелил защищавшего семью Круга, а позднее с убийцей расправился Осипов.

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