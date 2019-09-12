Россиян начнут готовить к пенсии в 45 лет

Граждане смогут отслеживать свою пенсию онлайн

Россияне смогут контролировать начисление пенсии через сервис "Пенсия онлайн" с 2022 года.

На данный момент отслеживать пенсию можно на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) в личном кабинете, однако об этом услуге знают немногие – это раз, а во-вторых информация не всегда отображается корректно. Это приводит к тому, что граждане сталкиваются с ошибками учета стажа непосредственно в момент оформления пенсии.

Благодаря сервису "Пенсия онлайн" россияне смогут лично отслеживать начисления и корректировать неточности. Как пишет газета "Известия", к этой процедуре будут привлечены граждане от 45 лет, а это значит, что у россиян будет 15-20 лет на уточнение данных.