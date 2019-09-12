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Россиян начнут готовить к пенсии в 45 лет

09:03
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Граждане смогут отслеживать свою пенсию онлайн

Россияне смогут контролировать начисление пенсии через сервис "Пенсия онлайн" с 2022 года.
Назван средний размер пенсий россиян

На данный момент отслеживать пенсию можно на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) в личном кабинете, однако об этом услуге знают немногие – это раз, а во-вторых информация не всегда отображается корректно. Это приводит к тому, что граждане сталкиваются с ошибками учета стажа непосредственно в момент оформления пенсии.

Благодаря сервису "Пенсия онлайн" россияне смогут лично отслеживать начисления и корректировать неточности. Как пишет газета "Известия", к этой процедуре будут привлечены граждане от 45 лет, а это значит, что у россиян будет 15-20 лет на уточнение данных.

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