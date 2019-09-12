Трамп выгнал Болтона после непростительной ошибки

Президент США объяснил свое решение

Дональд Трамп объяснил, почему отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. По словам Главы Белого дома, между ними произошёл раскол по целому ряду вопросов внешней политики, передает "ТВ Центр".

Так, Трамп назвал неверными взгляды Болтона на ситуацию в Венесуэле, а подход советника к решению вопроса по Северной Корее американский президент назвал слишком жестким.

"Он совершил некоторые очень серьезные ошибки. Когда он говорил о "ливийской модели" для Ким Чен Ына - это было неправильно. Все помнят, что случилось с Каддафи. Не нужно было делать такое заявление. Это лишь отбросило нас назад. У меня на самом деле были очень хорошие отношения с Джоном, но он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными", - сообщил лидер США.

Между тем, в адрес самого Трампа сейчас звучит немало критики как со стороны демократов, так и его однопартийцев республиканцев. Конгресс хочет предоставить 250 миллионов долларов в качестве военной помощи Киеву вопреки решению главы Белого дома. Накануне были опубликованы данные о стремительном падении рейтинга одобрения Трампа, американцы боятся рецессии из-за противостояния с Китаем, кроме того, выяснилось, что реальный госдолг США составляет не 100% от ВВП, а превышает его в 20 раз!