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Определен минимальный размер зарплаты на следующий год

09:30
  • четверг
  • 12 сентября 2019

МРОТ должен равняться прожиточному минимуму

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, он составит 12 130 рублей.
В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ

12 сентября документ министерства рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет агентство URA.RU.

Если комиссия одобрит этот проект, то он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Минимальная оплата труда должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. Так как прожиточный минимум меняется каждый год, то и МРОТ должен корректироваться под новые реалии.

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