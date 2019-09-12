Определен минимальный размер зарплаты на следующий год

МРОТ должен равняться прожиточному минимуму

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, он составит 12 130 рублей.

12 сентября документ министерства рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет агентство URA.RU.

Если комиссия одобрит этот проект, то он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Минимальная оплата труда должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. Так как прожиточный минимум меняется каждый год, то и МРОТ должен корректироваться под новые реалии.