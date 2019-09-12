"Такая домашняя": фото Пугачевой в ночнушке вызвало фурор

Артистка разделась в темноте

Звезды шоу-бизнеса и поклонники Аллы Пугачевой пришли в восторг от ее селфи, сделанного на ночь глядя.

На снимке, опубликованном в Instagram, Примадонна позирует в ночной сорочке. На лице у артистки яркий макияж. Золотая цепочка виднеется на груди. Пугачева мило улыбается в камеру. "Ночь непроглядная и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание", - написала народная артистка СССР, присовокупив к этим поэтичным словам смайлик в виде поцелуя.

Пост Аллы Пугачевой собрал более 120 тысяч отметок "Нравится". Свое восхищение выразили Филипп Киркоров, Николай Басков, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и многие другие известные персоны.

- Вы - потрясающая! Счастья и любви Вашей семье на долгие-долгие годы!

- Какое же у вас доброе лицо!

- Смотрю в глаза ваши и вижу Лизоньку. Такой же прекрасный, немного наивный и счастливый взгляд.

- Такая домашняя.

- Всем бы так выглядеть в свое время...

Ранее 70-летняя Пугачева пожаловалась на больные ноги, которые она испортила неудобной обувью. "Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные", - заявила артистка.