В замороженной треске нашли яд

Кроме того, эксперты нашли бренд, в котором вместе трески - минтай

Специалисты "Росконтроля" проверили треску в ледяной глазури, которая продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали пять популярных марок замороженной рыбы: Borealis, "Бухта изобилия", "Каждый день", "Марлин" и "ВкусВилл".

Результаты оказались неутешительными: три бренда трески отправились в черных список "Росконтроля". Марка "Каждый день" назвала свой продукт "филе трески", но экспертиза показала, что это минтай. В филе "Бухты изобилия" и Borealis оказалось превышено допустимое содержание мышьяка.

Проверку прошли только два бренда: "ВкусВилл" и "Марлин", но в последнем эксперты обнаружили "мыльное, щелочное ощущение с солоноватым привкусом". Поэтому только один образец, а именно – "ВкусВилл", может быть рекомендован к покупке. Специалисты не нашли в нем никаких замечаний, отмечается на сайте экспертного центра.