На фильм о Началовой выделят десятки миллионов

Режиссер уверен в успехе

Режиссер Андрей Загорский, который планирует снять художественный фильм о Юлии Началовой, возобновит работу над проектом 16 сентября из-за ситуации с авторскими правами на композиции умершей певицы.

Загорскому пришлось прервать съемки фильма "Буду рядом", потому что отец Началовой еще не получил права на творческое наследие дочери. "Соответственно, сейчас бессмысленно было что-либо делать - Виктор Васильевич не может подписать документы до вступления в права наследования. После этого будем двигаться дальше: встречаться, обсуждать, детально прорабатывать сценарий детства Юли. Это то, что знает только семья, и эти материалы нам необходимы", - цитирует режиссера Teleprogramma.pro.

По словам Андрея Загорского, его команда пока сняла всего несколько сцен под официальный трейлер картины. Инвесторы пообещали выдать ему некую сумму после выхода трейлера. "В прессе писали о бюджете картины в 60 миллионов рублей, но инвесторы готовы вложить гораздо больше. Мы однозначно дойдем до 100 миллионов. Этот фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое. По характеристике могу сравнить с работами режиссеров Алексея Учителя и Андрея Звягинцева", - заявил Загорский.

Он подтвердил информацию о том, что маленькую Началову будет играть Настя Годунова - внебрачная дочь покойного музыканта Евгения Осина. Участие в съемках примет также актриса Валентина Талызина.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.