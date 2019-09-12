Умерла звезда мюзикла "Иисус Христос-суперзвезда" Джефф Фенхольт

Тело нашли в доме на Ньюпорт-Бич

Умер американский актер Джефф Фенхольт. Он не дожил до своего 69-летия всего пять дней.

Артистка нашли мертвым в его собственном доме на Ньюпорт-Бич. Отмечалось, что ранее Фенхольт жаловался на свое здоровье, однако точные причины смерти пока не озвучены, пишет "Газета.Ru".

Мировую известность Фенхольту принесла главная роль в бродвейском мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда" Эндрю Ллойда Уэббера. Актер сыграл в нем более 700 раз.

Джефф Фенхольт был ярым защитником христианства и набожным человеком. Он признался, что вера спасла его от пагубных зависимостей.