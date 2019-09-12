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Маркл подговорила принца Гарри сбежать в США

10:43
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Супруги подыскали особняк в укромном местечке

Принц Гарри и Меган Маркл задумались о покупке особняка в элитном районе калифорнийского города Малибу. По слухам, бывшая актриса настаивает на переезде в США, поскольку скучает по своим американским друзьям и нуждается в теплом климате Калифорнии. Кроме того, она якобы хочет скрыться от неусыпного контроля королевы Елизаветы II, которая души не чает в Гарри. 
Меган Маркл уличили в непозволительных связях

Как пишет New Idea, Меган Маркл уже несколько месяцев ищет дом в Малибу. Ей понравился особняк в укромном месте с панорамными окнами от пола до потолка и с огромным бассейном на заднем дворе.  Он находится рядом с океаном. Неподалеку живут Джулия Робертс, Шон Пенн и другие голливудские звезды. 

"Меган нравится жить в Великобритании, но она очень хочет вернуться в Калифорнию. Она уже посещала занятия йогой и пилатесом в районе, где расположен их дом мечты. Также она нашла магазины экологической и здоровой пищи", - рассказал источник издания. 

Приглянувшийся герцогине дом стоит 15 миллионов долларов. Принц Гарри, как поговаривают, намерен купить элитную недвижимость на деньги, которые достались ему в наследство от матери. Это избавит супругов от критики в свой адрес со стороны британцев, которые считают каждый пенни, взятый Сассексами из казны. 

Ранее стало известно, что Маркл бросила мужа и сына Арчи в Британии, чтобы встретиться с друзьями в США. 

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