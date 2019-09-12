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Британцы назвали самое грозное оружие русских

10:52
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Военным необходимо быстрее готовить ответ

В Великобритании назвали самое опасное российское оружие, которое нельзя оставить без ответа.

Это зенитная ракетная система С-400 "Триумф", подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", заявил помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл.

Кроме того, тактика военных действий Москвы ставит под сомнение способность Лондона оперативно реагировать на ситуацию в спорных регионах, пишет агентство URA.RU. В связи с этим Британия должна активнее применять искусственный интеллект для создания ответа России, заключил эксперт.

Видео: Взрыв ракеты "Искандер" в Астраханской области попал на видео

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